Trots mångmiljonbelopp på marknadsföring: en hyresgäst klar för nybygget

Under hösten sattes spaden i marken vid Östra piren för att påbörja mångmiljonbygget, etapp fem – efter många turer. Byggprojektet som påbörjades 2010 har fördyrats med 130 miljoner kronor och ansvariga har fått kritik både av kommunens egna revisorer men också efter en extern utredning.

Byggnaden, som ska stå klar i oktober 2022, ska inrymma 700 arbetsplatser, biograf, konserthall och restaurang – och blir en del av Netport science park som har verksamhet i de befintliga delarna av Östra piren.

Började leta 2015

På uppdrag av Karlshamnsfastigheter, som har ansvar för byggnationen, anlitades två personer anställda på Netport science park redan 2015 för att hitta hyresgäster till den planerade etappen.

Strategin har bland annat gått ut på att delta i olika projekt för att etablera kontakt med företag som kan passa i byggnaden, bland annat genom projekt om export av företag, och digitala lösningar för lärande i skolan.

– Uppdraget har varit att fylla huset. Av den anledningen skapades de här tjänsterna. Huset måste ju fyllas med ett vettigt innehåll och därför har de marknadsfört och tagit reda på vad som är en lämplig typ av företag som ska etablera sig i fastigheterna. Det har varit ett gemensamt intresse för oss, säger Marie Wahlström, tidigare vd för Karlshamnsfastigheter.

”Hade kunnat ge vite”

I början av 2019 skrevs det första avtalet med en hyresgäst – centrumbiografen – som ska ta plats i nybygget. Men det är också de enda avtalet som finns i dagsläget – trots att det lagts 10,7 miljoner på marknadsföringinsatser under snart sex års tid.

– Det är svårt att sälja in någonting när du inte vet om du kan flytta in, vilket skulle kunnat ge vitesbelopp. Vi har medvetet inte gått ut och sålt in någonting förrän nu, säger Samuel Henningsson.

