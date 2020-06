Efter nattens kraftiga regn – nio villor i Hällaryd vattenskadade

Det första larmet om att vatten runnit in i en villa kom vid 03.00-tiden. Därefter följde en rad liknande larm. Från början handlade det om fem villor.

– Vattenivån i de olika villorna skiljer sig från några centimeter till några decimeter, säger Magnus Kärvhag som är räddningschef i beredskap vid Räddningstjänsten västra Blekinge.

Under förmiddagen har två räddningstyrkor arbetat med att pumpa ut vatten från villornas källare. Senare under förmiddagen kom ytterligare larm om att vatten runnit in i villor, totalt har man nu fått in larm om nio vattenskadade villor i Hällaryd.

– Vi är färdiga med vattensugningen i åtta av villorna. Vi är nu på väg till den nionde, sa Magnus Kärvhag vid 11.30-tiden.