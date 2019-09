Efter kritik mot dålig arbetsmiljö – frågan tas upp av toppolitiker

Under måndagen lämnades en namninsamling över till bland annat Karlskronas kommundirektör Carl-Martin Lanér där 220 anställda inom funktionsstödsförvaltningen stöttar enhetschefernas kritik mot arbetsmiljön, något som P4 Blekinge, var först med att berätta.

– Just namninsamlingen gör vi för att stötta våra enhetschefer. Arbetsmiljöproblemet är så pass stort att det inte går att lägga locket på, säger Alexandra Werelius, anställd inom funktionsstödsförvaltningen.

Nu ska frågan tas upp på högsta politiska nivå. Enligt Sydöstran har den skrivits in som en extra punkt på dagordningen när kommunstyrelses arbetsutskott sammanträder imorgon.

”Försöker tysta kritiker”

Kritiken, som uppmärksammades förra veckan, handlar bland annat om att ledningen på förvaltningen försöker tysta och slå tillbaka när kritiker höjer sin röster, att det används härskartekniker och att det leder till misstro och misstänksamhet som skapar ohälsa.

– Vi ser allvarligt på detta, agerar nu i kris och tar tag i det akut. Jag är väldigt chockad eftersom vi inte har mottagit den här kritiken tidigare. Vi måste analysera vad det här står för, sa Kristina Tercero, förvaltningschef till SVT Nyheter Blekinge förra veckan.

Anställda stöttar cheferna

Skrivelsen skickades in anonymt av cheferna och för att få mer slagkraft tog Alexandra Werelius och Thomas Josefsson initiativ till namninsamlingen.

– Vi anställda ville visa att även om skrivelsen var anonym har dom stöd från oss. Vi har också upplevt problemen med bland annat ingen transparens, härskartekniker och förlöjligande av personal, säger Alexandra Werelius.

Enligt Alexandra Werelius och Thomas Josefsson har det gjorts flera skrivelser sedan november förra året om just ledningens sätt att styra. De menar att cheferna då utsatts för repressalier något som gjort att de inte vågade skriva under med namn på det brev som skickades in förra veckan.