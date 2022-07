Efterlängtat vuxenkollo på Sörgården: ”Det här betyder allt”

I tio år har Karlshamns kommun bjudit in de som bor på något av kommunens särskilda boenden på vuxenkollo på Sörgården. När kollot återigen var tillbaka efter coronapandemin bjöds även personer som får stöd via LSS-verksamhet eller socialpsykiatrin in.

– Vad jag hoppas är att det betyder jättemycket. Att de får komma ut, komma samman och träffa andra, säger Marita Gill, som är med och arrangerar kollot.

Hög stämning

När SVT Nyheter Blekinge besökte kollot var det hög stämning. Solen strålade och det bjöds på både sång och dans.

– Det här betyder allt, man känner sig fri och glad, säger Jenny Karlsson.

Se mer från kollot i klippet ovan.