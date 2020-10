Fler byggnader hotade av stigande havsnivåer i Karlskrona

Under torsdagen tvingades Blekinge museum stänga tills vidare, eftersom havsvatten kommer in under de gamla byggnaderna och gör att de sjunker ut mot havet.

Fler ligger lågt

Men länsmuseets 1800-talsbyggnader är inte de enda utsatta byggnaderna i Karlskrona som får problem när havsnivåerna stiger.

– Väldigt många byggnader ligger lågt här. När det är högvatten rinner vatten in i källaren eller i grunden, och tar med sig finsediment. Husen kan sätta sig och skador kan uppstå, säger Kenneth Johansson, VA-strateg.

