Fler väljer läkare på nätet – stor kostnad för regionen

För att undvika sociala kontakter under coronakrisen har många valt en digital vårdtjänst framför att gå till en vanlig vårdcentral. Under första halvåret 2020 är Region Blekinges kostnader för externa digitala vårdtjänster, såsom KRY, MinDoktor och andra nätläkare uppe i 4,6 miljoner kronor.

– Vi kan ju säga att det har ökat ganska ordentligt. Det har till och med dubblerats sista halvåret från tidigare år, säger Per Johansson, digitaliseringsdirektör på Region Blekinge.

Kostanden för hela 2019 var 4,4 miljoner – en summa som man nu överstigit under bara ett halvår.

Hoppas på egna appen

Under coronapandemin har allt fler hittat till de digitala vårdtjänsterna. Under årets första halva har det genomförts 9500 sådana möten via de privata apparna – en kostnad som Region Blekinge får stå för.

Regionen hoppas nu på att fler ska hitta till den egna applikationen som Region Blekinge tagit fram för digitala vårdmöten.

– Det skulle så klart vara en besparing för oss. Bor man i Blekinge så vill vi ju att man använder vår app, för då hade vi sparat in på de 4,6 miljonerna som vi nu betalar för digitala vårdmöten hos andra.