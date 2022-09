BUP Blekinge om de långa köerna: ”Det är för stort inflöde”

Petra Nordberg tror att de långa köerna i Blekinge beror på flera faktorer. De har bland annat haft en personalrörlighet under flera år och haft svårt att rekrytera nya psykologer.

Sedan har inflödet av nya förfrågningar om neuropsykiatriska utredningar de senaste åren ökat nationellt och i Blekinge har resurserna därför inte räckt tilll.

– Vi har 370 barn just nu som står och väntar på utredning. Det är inte bra med så lång väntetid som ett och ett halvt år då det är så pass lång tid i ett barns liv, säger Petra Nordberg.

Vill korta ned köerna

Enligt Petra Nordberg görs flera åtgärder från deras håll för att underlätta för föräldrar under väntetiden. Bland annat har vårdkoordinatorer satts in som försöker ha kontakt med föräldrar under väntetiden.

– Sedan försöker vi hänvisa familjer till kuratorer, skolan och Första linjen under väntetiden. Det kan också vara viktigt att reflektera över om barnet behöver en utredning från första början eller om andra insatser kan hjälpa innan man hamnar i en utredningsförfrågan.

Hör BUP:s verksamhetschef berätta mer om köläget i klippet ovan.