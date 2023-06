Forskning visar: Ökad risk för njurcancer efter PFAS-utsläpp i Ronneby

Det var forskningsresultaten från Ronneby PFAS Research Program, som gjorts i ett samarbete mellan forskare från Göteborgs universitet, Lunds universitet och London School of Hygiene and Tropical Medicine som presenterades i Ronneby under fredagen.

Rättsprocessen kring PFAS-utsläppet pågår fortfarande – där runt 160 Kallingebor stämt det kommunala vattenbolaget Miljöteknik – då Högsta domstolen i maj meddelade att de kommer ta upp tvisten.

Tingsrätten menade att Kallingeborna hade rätt till skadestånd från kommunen, medan hovrätten menade att förhöjda halter av PFAS i kroppen inte kunde klassas som personskada och därför rev upp domen. Efter sommaren väntas ett besked från Högsta domstolen.

Förhöjda kolesterolnivåer

Under en presskonferens på fredagen presenterades forskningen som visar på en ökad förekomst av bland annat njurcancer och förhöjda kolesterolnivåer i Ronneby. Däremot fann forskarna ingen ökad risk för graviditetskomplikationer eller låg födelsevikt.

Planer för fortsatt forskning

Forskarna vill nu undersöka två områden vidare. Det handlar om att utvidga registerstudierna så att de omfattar hela Blekinges befolkning och inte bara de som bott i Ronneby. Det för att ge kunskap om även måttligt förhöjd PFAS-exponering har negativa hälsoeffekter, det vill säga påverkan hos personer som har bott i Ronneby utan att ha fått förorenat dricksvatten i hemmet.

