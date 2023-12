Drift- och serviceförvaltningen i Karlskrona letar just nu efter olika sätt att dra ner på sina utgifter. Om djurparken läggs ner skulle man spara in ungefär en miljon kronor per år.

Morgan Kullberg (M) är ordförande i nämnden. Han säger att flytta på djuren som bor på Wämöparken skulle kunna bli en lösning på pengaproblemet.

– Vi kommer behöva göra många besparingar.

Beslutet att lägga ner djurparken på Wämö är ännu inte fattat, saken ska diskuteras först nästa år.