Funktionsnedsatta Evy, 73, rånad mitt på dagen

Evy Yhlin i Lyckeby har en intellektuell funktionsnedsättning. Hon bor på ett gruppboende och gillar att gå ut och gå.

I lördags var hon på väg hem från affären, när en för henne okänd man knuffade omkull henne och slet av hennes guldhalsband.

– Jag blev rädd och ledsen, nåt sånt har aldrig hänt mig innan, säger Evy Yhlin.

Hon skadades inte allvarligt men fick märken på halsen. Halsbandet var en present hon fick när hon fyllde 50 och hon tyckte mycket om det.

Det finns ingen misstänkt för rånet men 73-åringen har lämnat signalement till polisen. Under midsommardagen hämtade polisen in en misstänkt 18-årig man för förhör. Men misstankarna mot 18-åringen avskrevs eftersom signalementet inte stämde in på honom.

Händelsen har väckt starka reaktioner på sociala medier och Evy Yhlin säger att rånet har gjort att hon inte kommer att använda halsband i framtiden.

– Jag hoppas att det inte händer igen.