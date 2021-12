Mer fusk på BTH under pandemin – så avslöjar skolan försöken

Enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet har andelen fusk ökat vid universitet och högskolor till följd av coronapandemin. Ökningen påstås ha skett i samband med övergången till distansundervisning och examinationer hemifrån.

– Det är ju aldrig kul, det är ju inte riktigt så vi vill ha det. Det kan leda till att studenter kanske blir godkända som inte borde bli det, säger rektor Mats Viberg.

44 disciplinåtgärder under pandemiåret

I en tabell som visar andelen disciplinåtgärder under 2020, så ligger BTH i topp: Plats sex med 1,59 procent. Totalt handlar det om 44 avstängningar och varningar på BTH under 2020, vilket är mer än dubbelt så många som under 2019.

– Sedan hösten har vi återgått till att ha examinationer på plats i sal, då har det blivit en ganska radikal minskning igen. Det är en tydlig effekt, säger Mats Viberg.

Högskolan har använt sig av flera sätt för att upptäcka fuskförsök. Det berättar Mats Viberg mer om i klippet ovan.