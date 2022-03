Hjälper flyktingarna varje dag – eldsjälen samlar Blekinges insatser

När Julius Ranonis Svensson såg vad som hände i Ukraina beslöt han sig för att starta Facebook-gruppen Open your heart and home for Ukraine i Karlskrona, så människor på flykt ska erbjudas hjälp.

Julius är just nu pappaledig och hemma med sin ettårige son, men nu har han också hand om gruppen som hjälper flyktingar från Ukraina och som har fått blekingarna att gå samman.

– Om vi behöver chaufför till Stockholm, så har vi tio minuter senare flera som skickat meddelande ”vi kör gärna”, säger Julius Ranonis Svensson

Hör honom berätta mer i klippet ovan.