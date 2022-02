Han tar över som klubbchef i Mjällby

Då nuvarande klubbchef Fredrik Danielsson slutar sin anställning under våren har klubben under januari sökt en efterträdare. Letandet är nu över och under onsdagen presenterades det nya tillskottet i klubbledningen: Ola Söderdahl.

– När jag fick den här chansen tvekade jag inte många sekunder. Jag har en lång relation till Mjällby och har alltid varit supporter. Så det känns fantastiskt, det är en ära, säger han.

Kommer senast från besöksnäringen

Ola Söderdahl har tidigare jobbat med besöksnäringen i Blekinge där han senast varit vd för Visit Blekinge. Nu är han Mjällbys blivande klubbchef och tillträder den nya rollen någon gång i maj månad.

Han har redan stora visioner om vart han kan ta klubben, bland annat genom att värna om föreningens alla volontärer.

– Om man ser till föreningslivet i dag är volontärer en bristvara i dag och där sker också en generationsväxling i det, som jag tror är jätteviktigt att vi tar om hand.

”Tror stenhårt på honom”

Klubbens ordförande Magnus Emeus ser nu fram emot samarbetet i klubbledningen och menar att Ola Söderdahl är perfekt för uppdraget.

– Vi valde att gå ut brett med vår ansökan och det var ett stort intresse med många bra kandidater. Vi landade på Ola och tror stenhårt på honom. Han har den profilen vi sökte; en bra ledare med erfarenhet av arrangemang, försäljning och intäkter. Och han är inte minst sagt uppvuxen med vad Mjällby står för, säger Magnus Emeus.

Hör mer av Ola Söderdahl i klippet ovan