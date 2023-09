Här lockas seniorer till Sunnadalskolan: ”Vill kunna hjälpa till”

Nu utbildas fler så kallade skolseniorer till att stötta elever i Karlskrona kommun. Under fredagen bjöd Sunnadalskolan in till ett studiebesök – i hopp om att fler seniorer ska välja just den skolan.

– När det inte är så många lärare kan de hjälpa till att få lugn och ro i klassen, säer Zakaria Laghezal i årskurs 7.