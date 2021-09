Här promenerar polisen i Karlshamn för att locka fler till yrket

Det började i Västmanland där polisen testade att bjuda in personer till walk and talk-träffar. Där kan intresserade vandra med poliser, ställa frågor och få mer information om hur det att vara polis eller gå på polisutbildningen.

– Det är ett sätt att komma närmare de som är intresserade av dessa frågor. Vi har varit begränsade under pandemin kring de fysiska mötena, men detta tycker vi är ett bra sätt att ändå dela med oss av våra personliga erfarenheter som poliser. Vi vill bli fler polisanställda och detta är ett led i det, säger kommunpolisen George Nilsson.

Blandade åldrar

Under måndagen hade fem poliser samlats på torget i Karlshamns centrum vid deras mobila poliskontor som är en husbil. Förra veckan körde polisen sin walk and talk i Skåne och under tisdagen ska de till Karlskrona. Totalt har nästan 50 personer anmält intresse för vandringen.

– Det har varit ett ganska stort intresse under våra fyra tillfällen. Så vi tycker det är väldigt lyckad nu när det är första gången vi gör detta. Det är väldigt många kvinnor som har visat intresse men de yngsta vi haft är kring 15–16 år och de äldsta var över 40 år, säger George Nilsson.