Här samlas unga mattetalanger från hela landet i Karlskrona

Under tisdagen samlades runt 60 elever mellan sex till 16 år på Blekinge tekniska högskola i Karlskrona. Gemensamt har de en särskild begåvning för matematik. Under dagen, som går under namnet Möjligheternas dag, får de testa sina kunskaper i allt från logisk problemlösning till avancerade kalkyler. Dagens yngsta deltagare, sexåringarna, får grundläggande kunskaper i programmering.

– Matte är roligare än bara tal. Man får nya utmaningar hela tiden, när man har klarat en nivå finns det alltid mer, säger Gustav Arvmyren från årskurs sex på Musikugglan i Karlskrona.

”Blir bortprioriterade”

Linda Mattsson är lektor i matematik vid BTH och en av dagens arrangörer. Hon anser inte att aktiviteter som Möjligheternas dag favoriserar vissa elever.

– Tvärtom, skulle jag vilja säga. Många gånger blir de här eleverna bortprioriterade i svenska skolan, säger hon till SVT Nyheter Blekinge.

