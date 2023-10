Här sanerar hemvärnet olja i Krokås

Under lördagen och söndagen deltar ett 30-tal hemvärnssoldater från 36:e och 37:e hemvärnsbataljonen i Blekinge i saneringsarbetet som leds av Kustbevakningen.

– Det är så oerhört omfattande och det är hemskt att se all den tjocka oljan som bara ligger och flyter här, säger Joackim Fryklund, insatschef för hemvärnet.

Saneringen till havs fortsätter

Kustbevakningen har hittills sanerat cirka 25 kubikmeter olja och oljeavfall.

Under lördagen har också två oljetrålare som lånats in från EU:s sjösäkerhetsbyrå EMSA sjösatts för test och utbildning. Trålarna är tänkta att användas för att ta upp olja som sjunkit under vattenytan där den varken syns eller kan saneras med Kustbevakningens oljeupptagningssystem.