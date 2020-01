Tidigare år har vinterbadsresor anordnats till bland annat Karlskrona och Torsås – men i år gick resan till Sternö badplats i Karlshamn. Dagens evenemang var det första av fyra i Karlshamn i vinter.

– I'ts fantastic. Many people are smiling and it's a big party, säger Patric från polen, en av de vinterbadande turisterna.

Se hur det såg ut när de polska turisterna vinterbadade i Karlshamn i klippet ovan.