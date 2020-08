Här införs mobilförbud hela skoldagen – även på högstadiet

Personalen på Jändelskolan i Karlskrona har tillsammans med föräldrarådets stöd beslutat om att införa mobilförbud under hela skoldagen. Tidigare har skolan haft mobilfria lektioner – men nu får eleverna inte heller ha telefonerna på rasterna.

– Man var ju lite frågande i början, men jag förstår ju vad lärarna menar, säger Manda Jonsson, elev i klass 9A.

Biträdande rektor, Sofia Granevik med skolans årskursmentorer. Foto: SVT/CAjsa Bengtsson

Eleverna lämnar in sina mobiltelefoner när de kommer till skolan på morgonen och får tillbaka dem när skoldagen är slut. Försöket görs under höstterminen och kommer att utvärderas under tiden, men skolan gjorde ett försök med mobilfria dagar redan i våras.

– På lunchrasten är vi ute och går en runda och det har ju aldrig hänt innan, säger Ellie Jonsson från 9A.

Jändelskolan blir nu en av de första högstadieskolorna i Blekinge att bli mobilfri under hela dagen.

– Det hade ju varit roligt om fler tagit efter, säger Jennifer Svensson, socialpedagog och mentor för eleverna i årskurs 7.