Kanyler och krossat glas på skolgården – krismöte i Jämjö

Skadegörelsen har pågått under en längre tid, främst under kvälls- och nattetid, på F-3-skolan i Jämjö utanför Karlskrona. Under det senaste halvåret har ett flertal rutor slagits sönder, väggar och dörrar klottrats ner och lekredskap har slagits sönder, enligt ett internt mejl. Dessutom ska någon eller några ha kissat och bajsat bland barnens lekredskap på skolgården.

– Under sommaren har vi haft problem med skadegörelse. Det är många ungdomar som sitter på skolgården, och det är ju inte fel i sig, men man sparkar sönder bänkar och ventilationstrummor och sprayar på våra fönster, säger Sofia Granevik, rektor.

”Förstör för våra elever”

Den senaste skadegörelsen skedde i måndags, då det hittades krossat glas i sandlådorna och på grönytorna, och kanyler på skolgården. Det gjorde att rektorn fick nog.

– Jag lade ut bilder då i sociala medier för att få uppmärksamhet om att det sker. Det är jättetråkigt, och det förstör för våra elever så de inte kan leka som de vill, utan vi får spärra av för att städa, säger Sofia Granevik.

Samtliga händelser har polisanmälts, och nu ska skolan, polisen och kommunens fältgrupp ha ett krismöte på tisdag för att få stopp på skadegörelsen.

– Vi ska bolla lite idéer och se vad vi kan komma fram till för att få stopp på det här. Om det handlar om nattvandringar, eller att hitta någon lokal där ungdomarna kan vara, vi får se vad det blir, säger Sofia Granevik.