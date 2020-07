Foto: SVT

Katastrofår för minkfarmare – hotas av konkurs

Då internationella auktioner ställts in under pandemin, är det tufft för minkfarmare i länet. Myndighetsbeslut om investeringar under året har nu överklagats för att undvika konkurs.

Flera minkfarmare i Sölvesborg har nu överklagat beslut om investeringar, såsom att bygga ut burar, då pengarna inte räcker till under rådande pandemi. Det är på grund av att de internationella auktionerna ställts in, som flera minkfarmare går på knäna just nu, rapporterar Blt. Två minkfarmare i Sölvesborg har nu lämnat in överklaganden, som gäller dispenser av olika slag. Bland annat skulle en minkfarm ha byggt ut djurens burar, men kräver att få vänta med investeringen för att inte riskera konkurs. Dela på Facebook Dela på Twitter

