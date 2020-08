Kvinna väcktes av smekande man – tog sig in hos flera familjer

Polisen har under helgen fått in tre larm om en mörkklädd person som ska ha tagit sig in eller försökt ta sig in i folks bostäder. Samtliga brott ska ha begåtts i gryningen och i samma område i Sölvesborg.

– I det ena ärendet är det en kvinna som blir väckt inne på sitt rum av att någon har sina fingrar i ansiktet på henne. Det sker en kort ordväxling, sedan lämnar mannen huset, säger Fredrik Wettergren, förundersökningsledare på polisen.

”Inte ha altandörren vidöppen”

Mannen ska enligt polisen inte ha uttalat några hot eller varit våldsam i något av fallen. Han ska inte heller ha stulit något från bostäderna.

– I två av fallen har han varit inne i bostäderna, och i det tredje har han rört sig på tomten och altanen. Vi kommer att genomföra vissa tekniska undersökningar och har säkrat övervakningsbilder bland annat. Vi har goda förhoppningar att hitta mannen, säger Fredrik Wettergren.

Bör man vara orolig?

– Det är omöjligt att svara på, men utifrån det som hände där och då så har han ju haft tillfälle att begå våldshandlingar och det har han inte gjort. Jag vill absolut inte skrämma upp någon, men jag måste ändå säga att jag nog inte skulle ha altandörren vidöppen själv.