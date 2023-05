Människosmugglare döms till fängelse – förde in 47 personer via Verköhamnen

Den 27-årige mannen har vid tolv olika tillfällen olovligt fört in personer till Sverige via hamen på Verkö. Under ett halvårs tid har det hela pågått och mannen har då fört in mellan en och sju personer vid varje tillfälle.

Gärningarna bedöms som grova då införseln utförts mot ersättning, vilket gjort att 27-åringen tjänat stora summor pengar på affärerna.

27-åringen har själv nekat till brott, men döms nu för tolv fall av grov människosmuggling – till fängelse i två år. Han utvisas också ur landet och förbjuds återvända under 10 år.