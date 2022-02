Nattklubb gick i konkurs – hade miljoner i skulder

Under senvåren 2020 startade Vattenborgen by Persson sin verksamhet, precis när pandemin hade slagit till. Men bara ett och ett halvt år senare, i julhelgen 2022, begärdes verksamheten i konkurs. Under måndagen stod det klart att företaget har över två miljoner kronor i skulder.

Den totala skulden ligger på 2 263 896 kronor. Företaget ska dessutom ha en löneskuld på 483 280 kronor.

– Nådastöten blev när de nya restriktionerna kom om att man bara fick ha sittande gäster. Då kände vi att det inte fungerar längre, säger Casper Persson, ägare till nattklubben, sa ägaren Casper Persson, ägare till nattklubben till SVT Nyheter Blekinge då.