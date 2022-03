Husflytten från Sundsvall till Hällevik visas i SVT:s Husdrömmar

1800-talsvillan fraktades från Sundsvall under hösten 2020. Jette Hillevig har hunnit flytta in och bo in sig på husets övervåning, tillsammans med sin son.

– Jag sover otroligt gott här, det känns tryggt i huset, säger hon.

Under måndagskvällen sänds det nästsista avsnittet av Husdrömmars säsong 9 i SVT – då är det dags för Jette att vara med.

I avsnittet, som även går att se på SVT Play, kommer man att få se den riskfyllda flytten och sedan gör Gert Wingårdh ett besök tillsammans med programledaren Anne Lundberg. Då visas huset så som det ser ut i dag.

– Vi i ”Listergänget” ska titta tillsammans och äta pizza, säger Jette Hillevig, som kommer att avslöja priset i programmet.

Vill du tjuvkika på huset redan nu? Följ med på SVT Nyheter Blekinges besök i klippet ovan.