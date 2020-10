Drogpåverkad gjorde intrång – skola överväger låst entré

En narkotikapåverkad man trängde sig in på Väggagymnasiet i Karlshamn. Väktare, som sedan förra veckan satts in på skolan efter flera bråk under hösten, avvisade mannen.

Nu överväger ledningen att låsa ytterdörrarna till skolan och införa ett passersystemen, som ytterligare en åtgärd för att höja säkerheten.