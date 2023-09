Tre tips för att undvika en viltolycka

Varje år sker omkring 65 000 viltolyckor i Sverige, det visar statistik från Nationella viltolyckrådet. Det är i genomsnitt en viltolycka var åttonde minut.

I Blekinge skedde 1 663 olyckor med större vilt på länets vägar förra året. Det var flest olyckor i Karlskrona och framför allt är det rådjur som ligger bakom olyckorna.

Och det är just under höstmånaderna som det är som störst olycksrisk.

– Den största delen av alla viltolyckor är under den här perioden när vi går in i mörkare tider, säger Mats Dalén, länsansvarig eftersöksjägare.

Under oktober och november beräknas det ske ungefär 300 viltolyckor i Blekinge, enligt en uträkning från försäkringsbolaget IF. Det blir fem per dag.

Rådjur största

Vildsvin och älg är vanliga djur att krocka med, men absolut störst andel är rådjur. De flesta olyckor sker också i gryning eller skymning.

– Det gäller att vara uppmärksam på omgivningen, säger Mats Dalén, som också har fler tips på vad du kan tänka på för att undvika att krocka med vilt.

