Nytt styre i Karlshamn idag: Ingen klassisk allians

Under fredagen presenteras det nya styret i Karlshamns kommun under en presskonferens, vilken Moderaternas gruppledare Magnus Gärdebring bjudit in till.

– Naturligtvis är det så att det är ett styre som kommer att presenteras i dag, säger Magnus Gärdebring (M).

I övrigt är han förtegen om uppgifter kring vilka partier som kommer att delta under presskonferensen.

Klart är dock att de klassiska allianspartierna Centerpartiet och Liberalerna inte kommer att ingå i det kommande styret i Karlshamn. Det bekräftar de båda partiernas gruppledare för SVT Nyheter Blekinge.

– Nej, vi kommer inte vara med, säger Bodil Frigren Ericsson (L).

Enligt uppgift kommer inte heller partiet Medborgerlig samling att ingå i styret.

Socialdemokraternas gruppledare Per-Ola Mattsson, beskriver beskedet om det kommande maktskiftet som väntat.

– Vi var beredda innan valrörelsen och kände redan då att det skulle gå åt det här hållet. Vi får förhålla oss till valresultatet.

Får knapp majoritet

De partier som återstår och alltså ser ut att ta över makten i Karlshamn är Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigemokraterna. En konstellation som också bekräftas av flera personer med insyn i politiken som SVT har pratat med.

M, KD och SD får tillsammans majoritet i kommunen med 26 av 51 mandat.

Styret presenteras under en presskonferens i Karlshamn klockan 13.