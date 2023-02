Trafikverket väljer att stoppa all tågtrafik mellan Karlskrona och Kristianstad i förebyggande syfte när ett oväder drar in över Skåne under fredagen.

– Det finns risk att tåg blir stående om träd faller på rälsen eller strömledningarna, säger Felicia Danielsson.

Tågtrafiken kommer stå still mellan fredag kväll klockan 20.00 fram till lördag klockan 12.00.