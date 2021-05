Åtta Mjällbyfans får se matchen på Strandvallen

Över ett och ett halvt har gått sedan publik tilläts besöka Strandvallen när Mjällby spelar. Under sista hemmamatchen 2019 besegrades Syrianska med 2–0 inför 4 145 när Mjällby tog klivet upp från Superettan till Allsvenskan.

Återkomsten blev mycket lyckad då Mjällby knep en historisk femteplats och var även en förlorad straffläggning från att nå cupfinalen. Samtidigt innebar pandemin att säsongen genomfördes utan publik på Strandvallen.

Minnesvärd match

Så har läget varit under inledningen av 2021 men under maj månads tre hemmamatcher kommer publik finnas på plats. Klubben släpper in åtta åskådare och det är supporterklubben Sillastrybarna som fått dessa.

– Det är något speciellt att bara vara här och man har nästan glömt bort hur det känns att gå på fotboll som vanligt. Så det kommer bli konstigt och det kommer att bli annorlunda, säger Douglas Nordenbelt som är ledamot Sillastrybarnas styrelse.

Han är en av de åtta som kommer att finnas på plats när Mjällby gästas av Degerfors. Nordenbelt såg visserligen några av fjolårets matcher på plats men då som funktionär och nu får han vara vanlig supporter igen.

– Senaste hemmamatchen var ju mot Syrianska och det tror jag många har som sin senaste match. Så det är fint att det var en så fin match när man var här senaste gången.

Strandvallen kring matchen Mjällby–Syrianska när klubben tog klivet upp i Allsvenskan. Foto: TT

Ny placering på läktaren

Vanligtvis står Sillastrybarna placerade på mitten av den ena långsidan men denna gång blir det annorlunda eftersom de åtta personer placeras på den stora läkaren vid ena kortsidan under matcherna mot Degerfors, Östersund och Häcken.

– Taket kan väl göra att det ekar lite bättre och vi får se då det blir nytt för oss också. Man skulle kunna ha 20 personer på varje sektion där och få in 100 personer på den läktaren. Mjällby vill att de som är här ger sitt stöd till spelarna nu, säger han.

I fredags föreslog regeringen att lätta på restriktionerna kring idrottsevenemang utifrån smittoläget. Detta skulle gälla från den 17 maj, vilket är datumet då Mjällby spelar hemmamatch mot Häcken.