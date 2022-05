Region Blekinge inför remisskrav för utredningar inom psykiatrin

De senaste åren har antalet neuropsykiatriska utredningar ökat kraftig. Konsekvensen har blivit långa köer och ett större behov av utredningar som genomförs av externa vårdgivare.

– Vi har ungefär 400 barn som står i kö till barn- och ungdomspsykiatrin, säger Anders Lund (M) ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

”Det har räckt med ett telefonsamtal”

Tidigare har det räckt med att ringa in till psykiatrin eller gå via BUP så har personer hamnat i kön. Men nu måste personer som vill ha vård gå via primärvården eller skriva en egen remiss.

– Det har räckt med egentligen ett telefonsamtal och säga att ”jag önskar komma till er” så har man stått i kö, säger Anders Lund.

Finns i flera regioner

Kravet på remiss finns redan i flera andra regioner. Enligt region Blekinge ska införandet ge bättre kontroll och styrning av invånarnas behov.

Hur påverkar detta de som söker vård?

– Min bedömning är att detta leder till en mer jämlik vård och att den som har störst behov kommer få vård först.

Hör mer om remisskravet i videoklippet ovan.