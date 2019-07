Rekordintresse för solceller i Blekinge

Just nu ligger Karlskrona i topp på solligan. Samtidigt har intresset för solceller i området aldrig varit högre. Under första halvåret i år har 206 ansökningar kommit in om bidrag till solceller, det visar preliminära beräkningar som Länsstyrelsen gjort för SVT Blekinge. Förra året var samma siffra 135 ansökningar under första halvåret. Det betyder en drygt femtioprocentig ökning. Ann-Christine Norrby, handläggare på Länsstyrelsen är själv förvånad.

– Vi tyckte det var väldigt stora siffror förra året men detta visar att de höga nivåerna håller i sig, säger hon.

Det är till Länsstyrelsen man vänder sig för att få del av det statliga stöd som finns för anläggning av solceller, och här syns den snabba utvecklingen tydligt. Under 2017 var ansökningarna under det första halvåret 55 stycken. I år är de alltså nästan fyra gånger fler.

Det stora intresset för solceller märks också på Affärsverken i Karlskrona, där Anna Hammartorp är innovationsledare.

– Både intresset och medvetenheten har ökat otroligt mycket det senaste året, säger hon. Jättemånga kunder som kommer in, ringer och mejlar.

Intresset stiger

Hon säger att frågorna inte bara blir fler, utan de som frågar är också mer insatta än tidigare. Anna Hammartorp tror att ju fler som sätter in solceller, desto mer sprider sig intresset och nyfikenheten bland grannar och bekanta.

– Kalkylerna ser också mycket bättre ut nu än för bara några år sedan. Priset på solceller har ju gått ner mycket och det skapar andra förutsättningar och mycket större efterfrågan.

Av de som redan installerat solceller är det många privathushåll med solceller som producerar mer än de kan göra av med själva. När de säljer tillbaka elen blir de som små och många kraftverk som kallas för mikroproducenter. I Karlskrona har dessa “hemkraftverk” eller mikroproducenter ökat stort på bara ett år. Från oktober 2017 till oktober 2018 gick antalet från 62 till 106, enligt Affärsverken.

”Blekinges guld”

Enligt Anna Hammartorp är det dags att se på solskenet som en råvara, som det gäller att ta vara på. I det avseendet har området en skatt att förvalta, påpekar hon.

– Jag skulle vilja säga att solskenet är Blekinges guld.