Ronneby går med mångmiljonback

Det är utbildningsnämnden som går back med 20 miljoner kronor, socialnämnden med 25 miljoner och äldrenämnden med åtta miljoner tillsammans med ytterligare några minusposter.

– Det här är inte unikt för Ronneby utan det här finns i princip i alla kommuner just nu i Sverige. Vi har levt i en dopad ekonomi under några år där vi fått bidrag från staten. De trappas av framåt samtidigt som vi måste ställa om vår organisation gentemot den kostym vi har, säger Kenneth Michaelsson (C), som är vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kärvare tider

Nu väntar därför kärvare tider i kommunens ekonomi.

– Det vi gör akut är att införa anställnings- och inköpsstopp, säger Kenneth Michaelsson.

Men det kommer att finnas undantag från stoppen.

– Vi undantar vissa verksamheter inom utbildning, måltidspersonal och vård och omsorg, säger Kenneth Michaelsson.