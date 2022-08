Rullstolsburna Erik blev utkastad från konsert: ”Känner mig diskriminerad”

Händelsen inträffade runt 23-tiden förra fredagen på festivalen One Wknd Only under en konsert med bandet Bolaget. Erik Eriksson, som bor i Kristianstad, och hans vänner hittade en plats att se konserten där det fanns ett räcke som han kunde hålla sig i. Han kan stå under kortare perioder men efter en stund blev han trött och satte sig ner i sin rullstol.

När hans vänner då lyfte upp honom för att han skulle kunna se konserten bättre reagerade en ordningsvakt och skrek till dem att sätta ner honom. I stressen trillade Erik Eriksson ur rullstolen.

– Medan jag försöker sätta mig i rullstolen kommer vakten fram, böjer sig ner och säger att jag ska ut från området.

Och så blev det. Erik Eriksson tvingades att lämna konsertområdet och fick sitt festivalband avklippt.

– Det känns riktigt förjävligt. Det tar hårt och jag känner mig diskriminerad och kränkt, säger han.

”Ledsna och bestörta”

Fredrik Berg, arrangör för festivalen One Wknd Only, menar att händelsen är beklaglig.

– Från festivalens sida är vi extremt ledsna och bestörta över hur den här gästen känner sig behandlad. Vi ska göra en grundlig utredning av händelsen för att säkerställa att våra gäster inte upplever något liknande igen, säger Fredrik Berg.

Erik Eriksson säger att han ska göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen efter det inträffade.

