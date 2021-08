Efter pandemin – ”Jobbar hemifrån om jag får välja”

Vad gäller på din arbetsplats?

• Volvo (Olofström): Har sedan i juni kontoret som huvudsaklig arbetsplats. Kommer dock ha fler digitala möten och mindre resande.

• Telenor Connexion AB (Karlskrona): Strävar efter att återgå till kontoret efter årsskiftet, men öppnar upp

för möjligheten att jobba hemifrån om man önskar och om arbetsuppgifterna går att genomföra lika bra.

• Telenor (Karlskrona): Jobbar på distans så långt det är möjligt. Längre fram vill man återvända till kontoret men vill också erbjuda möjligheten för de anställda att få välja själva i hur hög grad de vill jobba på kontoret. Kreativa möten får gärna ske på plats och rutinmässigt arbete kan ske på distans.

• Region Blekinge: Har inte fattat beslut i hur man gör längre fram. Beslut kommer att fattas längre fram i augusti.

• Kustbevakningen (Karlskrona): Ser just nu över möjligheterna att framöver kombinera arbete hemifrån och från arbetsplatsen.

• Blekinge Tekniska Högskola (BTH): Har inte fattat beslut om hur de anställda ska jobba till hösten. Vill göra det möjligt att till viss del kunna arbeta hemifrån även efter pandemin och kunna utnyttja de kunskaper gällande distansarbete och teknik som man fått under året. Frågan ska diskuteras mer i höst.

• Länsstyrelsen (Karlskrona): Arbetar just nu med frågan om hur arbetsplatsen kommer att se ut efter pandemin, inget klart än.

• Skatteverket (Karlshamn och Karlskrona): En successiv och planerad återgång i någon form kommer att ske från och med den 15 september, förutsatt att smittspridningen fortsätter att sjunka. Medarbetarna kommer att få veta hur arbetat läggs upp i slutet av augusti eller början på september. Utgångspunkten är att arbetet i första hand utförs på kontoret, men det finns även möjlighet att arbeta på andra orter där Skatteverket har lokaler eller i hemmet.