Förslagen vällde in när sjubarnsmamman efterlyste namnförslag

I tisdags morse föddes det senaste tillskottet, en pojke på 3.490 gram som var 51 centimeter lång.

Dagen efter att den lille pojken kommit till världen la Jessica Marmolin Mörlund ut en fråga i Facebookgruppen ”What you need help with today buddy” och bad om hjälp med namnförslag.

Aldrig hade hon kunnat ana att gensvaret skulle bli så stort.

– Nästan 1.100 personer har svarat och alla har gett mer än ett namnförslag, så jag är nog uppe i mellan 4.000 och 5.000 namn nu, säger Jessica Marmolin Mörlund.

Konstiga namn

Det var inte för att namnidéerna började tryta med den sjunde barnet som Jessica efterlyste namnförlag.

– Nej, det var bara för att få lite fler namn att välja på och för att inte fastna i bokstaven L. Fem av våra barns namn börjar på L och min man tycker att det är lätt att blanda ihop namnen.

Det Jessica och hennes man är på jakt efter är inte allt för vanliga namn.

– Som Håkan, Rasmus och Emil. Vi vill ha ett annorlunda namn, men inget konstigt namn. Jag har fått många förslag på konstiga namn där man undrar hur folk tänker, men vilka vill jag inte nämna.

Många viljor

Nu är det många viljor i familjen som ska enas om ett namn och Jessica Marmolin Mörlund tror att det kommer ta en månad eller två att hitta det ”rätta” namnet.

– Det brukar det göra. Det var bara barn nummer sex Lotus som fick sitt namn redan innan han föddes. Annars brukar vi ha ett par namn som vi går och känner på och kallar bebisen för innan vi vet vad han eller hon ska heta.

Jessicas man Markus har sina favoritnamn klara: Alve, Vide eller Lothar.

– Nu ska jag skriva ner mina favoriter och sedan får vi se vilket namn som lillebror slutligen får, säger Jessica.

Kan bli fler barn

Mellan det äldsta och yngsta barnen i syskonskaran skiljer det tolv år.

– Vi fick vårt första barn när jag var 18 år och min man var 19. Och då tyckte vi att det räckte med ett barn. Att det skulle bli sju barn hade vi inte planerat, men vi upptäcke båda att vi älskar livet med barn.

Och Jesscia kan mycket väl tänka sig ett åttonde barn.

– Ja, det kan bli fler för varken jag eller min man har sagt stopp ännu, skrattar sjubarnsmamman Jessica.