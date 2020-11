Fyndplatsen bekant för mordmisstänkt – sökinsats prioriterades ner

Efter drygt tre månaders intensiva sökinsatser från polis, kustbevakning, militär och Missing People gjordes till slut genombrottsfyndet i mordutredningen i Karlskrona. Detta efter att en av de mordmisstänkta i förhör ska ha pekat ut platsen där kvarlevorna fanns, enligt källor till SVT.

Men två månader tidigare, i början av september, var Missing People på samma ö för att bistå i sökningarna.

– Vi har varit på den ön där polisen har gjort fynd, men vi har inte varit specifikt i detta område där fyndet gjordes. Vi fick avsluta på den här ön på grund av att det blev kväll, och vi har bara kunnat söka i förhållande av dagsljus, säger Christina Hjalmarsson, verksamhetsledare för Missing People i Blekinge.

Hon beskriver hur organisationen efter varje sökinsats lämnat in kartor till polisen för att visa vilka områden de sökt av, och vilka de inte hunnit med. Men varför resten av Varö inte söktes av kan hon inte säga.

– Det har tagit väldigt lång tid att söka av öarna eftersom det måste gå jättesakta, det får inte gå fort. Terrängen har varit svår, det har varit klippor, det har varit tätbevuxet med ris och snår, så det har gått väldigt långsamt fram ute på öarna. Men återigen, det fick ta den tid det behövde.

”Lätt att vara efterklok”

Polisen medger att ön inte sökts av helt, efter att Missing Peoples insats avslutades under septemberkvällen, men menar att beslutet att söka vidare på andra platser var rimligt där och då.

– I en sådant här jättesök jobbar man hela tiden utefter den lägesbild man har just då. Här gjorde man bedömningen att söka på delar av ön, och söka av resten av ön senare. Så förr eller senare hade vi återvänt dit ändå, säger Thomas Johansson, polisens presstalesperson.

Hur tänker du kring att ni var så nära för två månader sedan?

– När man helt plötsligt sitter med delar av facit är det lätt att vara efterklok, men det är inte så att vi känner att vi missade något, utan det var den bedömning som gjordes där och då och den var helt rimlig.

Mordmisstänkt publicerade bilder från ön

På nätet har en av de mordmisstänkta männen publicerat semesterbilder från just Varö. Huruvida det borde ha spelat in i bedömningen att tidigare söka av hela ön vill polisen inte gå in på närmre.

– Jag vill inte gå in på sådana detaljer i förundersökningen, och vilka bedömningar vi gör kring det. Men det är inte så att vi känner att det hade påverkat särskilt mycket i detta fallet.

Båda mordmisstänkta nekar till brott.