På torsdagskvällen åker lastbilen via färjan till Gydnia och sen vidare till gränsen mellan Polen och Ukraina. Foto: SVT

För att hjälpa dem som just nu flyr från Ukraina valde Dawid Malesa att starta en insamling. Under torsdagen stod han hela dagen i Ronneby med en lastbil för att samla in förnödenheter från Ronnebyborna som också vill hjälpa till. På kvällen ska han köra ner till gränsen mellan Polen och Ukraina med hela lasten.