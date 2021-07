Strokedrabbad artist i oväntad comeback – som fotbollsproffs

Bräkne-Hobyprofilen från musikgruppen Billie the Vision and the Dancers drabbades i höstas av en stroke som förändrade livet för 45-åringen. Sakta men säkert har han jobbat sig tillbaka.

– Hemma har jag fått ett eget strokerum där jag kan få vila ifred utan massa ljud, säger Lars Lindquist.

Rehabiliterar som fotbollsproffs

En av läkarna i artistens rehabteam på sjukhuset i Karlshamn sa till honom att det nu var viktigt att göra något som känns viktigt och roligt. Då fick han idén till fotbollsserien.

– Bräknevallen är en speciell plats för mig. Jag har inte missat många träningar sen jag började här som åttaåring, jag älskar det här stället.

Nu ska Lars Lindquist göra en tv-serie som redan är igång att spelas in ihop med ett produktionsbolag, där han under namnet ”Laggelito” försöker sig på att spela fotboll som ett proffs genom att äta och träna lika mycket som på elitnivå. Tanken är att ett pilotavsnitt ska visas upp för olika tv-kanaler, inklusive SVT, senare i sommar.

Se Lars ”Laggelito” Lindquist lira boll på Bräknevallen i klippet, där han också berättar mer om projektet och tiden efter sin stroke