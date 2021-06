Sällsynt fjäril troddes utrotad – hittades på hemlig plats i Blekinge

Kombinationen av den relativt kalla våren och det fina sommarvädret har fått mnemosynefjärilslarverna att trivas som fisken i vattnet. Det har gjort att arten efter ett tufft fjolår nu går mot ljusare tider.

– Det har sett ganska mörkt ut för arten. Men i år har flera individer setts flygande, så det är superpositivt, säger Annika Lydänge

naturvårdshandläggare hos Länsstyrelsen i Blekinge.

Lever på hemlig plats

Fjärilen lever på en äng på en hemlig plats i Blekinge – för att de få exemplar som finns ska skyddas från allmänheten.

– Det handlar främst om att personer vill samla in dem och sätta dem på nål, därför berättar vi inte var de finns, säger Annika Lydänge.

Föds upp i fångelskap

För att se till att mnemosynefjärilen lever vidare använder man sig av flera olika metoder. Förutom att se till att det finns miljöer som den trivs i har man också fött upp fjärilen i fångelskap.

– Vi har samlat in några få ägg varje år för att säkerställa att åtminstone några överlever. Men de senaste åren har vi inte kunnat samla in några ägg just för att vi inte har hittat några parade honor, säger Annika Lydänge.