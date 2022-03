De är villiga att öppna sina hem i Karlskrona vid behov

Facebookgruppen Open your heart and home for Ukraine har närmare 500 medlemmar efter bara två dygn – en siffra som också ständigt ökar.

Skaparen bakom gruppen, Julius Ranonis Svensson i Karlskrona, hade som syfte att fylla det glapp som kan uppstå mellan organisationer och myndigheter.

– Det är roligt att gruppen växer. Det är ingen som ska behöva sova på kajen, säger han.

Många som vill hjälpa

Två av medlemmarna i gruppen är kompisarna Eva Aronsson och Catarina Petersson Gullstrand, och SVT träffar dem hemma hos Eva Aronsson utanför Jämjö. De är båda överens om att de vill hjälpa till i den mån de kan.

– Det som händer är så chockerande, brutalt och hjärtskärande. För mig är det självklart att man vill hjälpa till, säger Eva Aronsson.

Väninnan Catarina Petersson Gullstrand håller med – och säger att hon inte är främmande för att öppna upp sitt hem om det så skulle behövas.

– Det finns inget nej eller kanske. Det är bara så man gör.

