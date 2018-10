Uppgifter i dag: Kiss klara för Sweden Rock

Bandet, som grundades i New York 1973, planerar just nu en allra sista världsturné – ”End of the world tour”. Enligt bandets hemsida blir ett av spelstoppen nästa år Sweden Rock Festival, där det sminkade rockbandet spelade också 2013. I dagens version av Kiss återfinns originalmedlemmarna Gene Simmons och Paul Stanley och därutöver trummisen Eric Singer samt gitarristen Tommy Thayer.