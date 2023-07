Villabrand i Jämjö – misstänks vara anlagd

Styrkor från Karlskrona och Jämjö åkte ut till platsen och fann en övertänd villa. Huset ska vara obebott

– Rökdykare sökte igenom villan och fann inga personer där inne, säger räddningstjänstens ledningscentral.

Räddningstjänsten är fortfarande på plats och under morgonen fick villan brinna ner under kontrollerade former.

– Insatsledaren beslutade att vi inte skulle släcka utan låta det brinna ner till grunden och det är på grund av att huset ligger i ett vattenskyddsområde, säger Kent Nyquist, arbetsledare vid räddningstjänsten, till SVT Nyheter Blekinge.

Enligt polisen misstänker man att branden var anlagd. Platsen är avspärrad och ska undersökas av polisens tekniker.