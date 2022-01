Wittesjö vill se distansundervisning

Wittesjö ber myndigheten att fatta beslut om en rekommendation att återigen införa distansundervisning, något som P4 Blekinge var först med att berätta.

Ett undantag skulle vara särskolor, vissa praktiska moment, elever som är i behov av undervisning på plats för att slutföra sin utbildning och elever vars psykiska och fysiska hälsa skulle påverkas av hemundervisningen.

Minskar trängsel

Smittspridningen har ökat snabbt under hösten och särskilt i skolmiljö. Nu väntas även en smittotopp under januari. Bengt Wittesjö menar att om eleverna får hemundervisning minskar trängsel i både skolmiljö samt under resor till och från skolorna. Parallellt hinner regionen erbjuda alla barn mellan 12-15 år två vaccindoser under denna period.

Åtgärden skulle också minska risken för vidare smittspridning till syskon och andra familjemedlemmar, vilket i sin tur ökar möjlighet för närvaro på arbetsplatser och i skola, enligt Wittesjö.