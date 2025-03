38-åriga Erica Göransson i Bjursås skaffade Thea på egen hand

• Att göra IVF-behandling innebär att man plockar ut ägg från kvinnan som befruktas på utsidan av kroppen.

• Man kan annars ha en spermiedonator där befruktningen sker via insemination under ägglossningen. Det innebär helt enkelt att man för in sperman i livmodern när kvinnan har ägglossning.

• Det går också att som kvinna få hjälp att plocka ut och frysa in sina ägg och spara dem till framtiden. Det kan ge möjlighet att förlänga kvinnans fertila period.