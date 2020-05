Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd ”Vi har gjort ett bra jobb” – Hör yttre befälet Mikaela Warberg om hur man hanterade skolbranden. Foto: Niko Ago

Räddningstjänsten: ”Otroligt bra evakuerat”

26 brandmän bekämpade branden på Gylle skola under torsdagseftermiddagen. Under kvällen meddelar Räddningstjänsten Dala Mitt att läget är under kontroll.

Den byggnad där branden startade är ödelagd. – Det är en totalskada på den byggnaden, sen har vi uppmärksammat röklukt i en del byggnader som inte är brandskadade, säger yttre befäl, Mikaela Warberg, brandingenjör på räddningstjänsten Dala Mitt. Byggnaden som brann var på väg att rivas och tömd på material. Räddningstjänsten lyckades begränsa branden så att den inte nådde ytterligare byggnader. Inga personer kom till skada. – Det var otroligt bra evakuerat, när vi kom till platsen så var de flesta ute, säger Mikaela Warberg. I klippet kan du höra mer om hur brandbeskämpningen gick till Dela på Facebook Dela på Twitter

