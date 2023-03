Chatt: Hur gör du för att hålla nere matkostnaderna?

Karin • Jag har en budget på 700kr/per person o månad som jag håller mig till benhårt, inte för att jag behöver utan för att matprishöjningarna retar mig så förbannat! Jag inventerar vad jag har hemma och gör upp en plan för hela månaden.

Läser annonsbladen och handlar de som är billigt i olika affärer. Jag handlar en dag i veckan. Vi tar med oss matlåda till arbetet. Soppa, soppa, soppa det är gott, mättande och billigt. Ärtsoppa, linssoppa, potatissoppa mm. Utöver det så gillar vi t ex blodpudding och palt som också är förhållande vis billigt. Jag/vi bakar allt bröd själva. Jag klarar budgeten. Planera in resterna i matlådorna. Om du kokar ärtsoppa t ex så kostar 500g ärtor ca 12-14kr och ger ca 3 liter soppa, då finns det inte många centiliter kvar till matlådan dagen därpå och då gäller det att det finns rester från någon annan dag som vi kan äta till lunch.