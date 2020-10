Mora och Jokkmokk sticker ut i ökad smittspridning

Mora hade under förra veckan 16 fall av covidsmitta per 10 000 invånare. Jämfört med resten av landet så var det bara i Jokkmokk som andelen smittade var högre, där konstaterades 30 fall per 10 000 invånare under samma vecka.

I nuläget testas runt 80 personer om dagen. Det är för tidigt att tala om att någon topp skulle vara nådd enligt vårdcentralen i Mora.

– Vi vågar inte säga riktigt än att det planat av men det fortsätter inte öka i alla fall, säger Eva Nordin Olsson, verksamhetschef på Mora vårdcentral.

I klippet berättar Eva Nordin Olsson om hur verksamheten har anpassats till situationen.