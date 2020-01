Bostadsinbrotten i Dalarna minskar – men i Avesta och Hedemora går det åt fel håll

Antalet anmälda bostadsinbrott har sjunkit med 14 procent i Dalarna över en femårsperiod, visar Brottsförebyggande rådets (BRÅ) senaste siffror som analyserats av försäkringsbolaget If.

Polisen: Så skyddar du din bostad mot inbrott

Enligt polisen ligger internationella ligor bakom fler än hälften av alla bostadsinbrott som sker i Sverige. Det är vanligt att stöldgods göms i skogsområden eller på andra platser och hittar man något misstänkt ska man höra av sig till polisen.

Den 23 januari hittades ett uppbrutet kassaskåp i skogen efter ett bostadsinbrott i Brunnbäck utanför Avesta. Skottkärran som användes för att forsla dit kassaskåpet stals vid samma tillfälle. Foto: Niklas Hagman

Lägst risk att råka ut för ett inbrott var det under 2019 i Rättvik och Leksand där inbrotten var färre än 1 per 1000 hushåll. Flest inbrott drabbar invånarna i Hedemora, Säter och Avesta där cirka 4 inbrott anmäldes per 1000 hushåll.

Starta klippet ovan för att höra polisen förklara varför bostadsinbrotten minskar och varför det går åt fel håll i Avesta.