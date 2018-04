Efter kritiken mot landstingets illustration: ”Ett fel vi ska rätta till omgående”

Som SVT Dalarna tidigare rapporterat om var det undersköterskan Lina Lek Hjärtedal som delade bilden på facebook och fick mängder med reaktioner. Reaktioner som Hanna Slott Öjenhed, legitimerad logoped och ansvarig för att föra in bildstöd i landstinget, också fått möta främst via facebook men också via mail.

– Vi ser mycket allvarligt på det här, det är klart att det här är ett fel som vi ska rätta till omgående. Jag kommer att se till att den görs om, att den trycks och att vi får in den i materialet så fort som möjligt, säger Hanna Slott Öjenhed.

Vad är det för ändringar som ska göras?

– Det kan jag inte riktigt gå in på ännu för vi är inte helt klara med det. Men vi kommer givetvis att se till att ändra bilderna på något sätt för de här tre yrkeskategorierna.

”Beklagar det inträffade”

Affischen som landstinget tagit fram är tänkt att användas för att förenkla mötet med patienter som har svårt med språket och det är Landstinget Dalarna som är ytterst ansvariga för utgivningen.

– Både landstinget och jag beklagar det inträffade och jag är nu glad över att kunna förändra och göra det här bättre, säger Hanna Slott Öjenhed.

Vill att yrket lyfts

Petra Kinnari, ordförande för Kommunal i Falun, reagerade även hon på bilden som spreds på facebook.

– Jag har bara sett den (illustrationen) på facebook lite snabbt. Vi diskuterade det här i morse – de här yrkesgrupperna som inte finns, lika som barnskötare, undersköterskor och att vi blir osynliga fast vi är så viktiga. Det är ju lite så hela tiden, att vi försvinner i våra yrkesgrupper, säger hon och fortsätter:

– Vi vill att våra yrken lyfts, de är lika viktiga.